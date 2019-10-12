السجن 3 أعوام لبائع سجائر متهم بسرقة عامل بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الخميس، "ع.م.ع"، بائع سجائر، بالسجن 3 أعوام، لاتهامه بسرقة "ع.م.م"، عامل، بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 17802 لسنة 2021 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من المجني عليه، حول قيام المتهم بسرقته تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وفحص محتوى كاميرات المراقبة الموجودة في محل الواقعة، أنه حال سير المجني عليه في الطريق العام، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، فوجئ بالمتهم، يشهر في وجهه سلاح أبيض "كتر"، وتعدى عليه بالضرب، واستولى منه على مبلغ مالي وقدره 350 جنيها، وتركه ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وباحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين، أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات، إبراهيم غريب.