الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا في القليوبية

انطلقت اليوم السبت القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى قرى محافظة القليوبية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية إن القافلة سوف تجوب الأربع مناطق الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وهي صنافير، والحصة، والأحراز، والخانكة، وكذلك قرى "حياة كريمة"، حيث تقدم الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تجري أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات، للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على صحة الحيوان.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية يشاركوا في القافلة.