علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل الذي أثاره إعلان النادي الأهلي الأخير، والذي اعتبره البعض مسيئًا لنادي الزمالك.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «فكرة الإعلان تحفة.. مش بس عشان أنا أهلاوية.. لكن تسويقيا كمان استهداف شباب المدارس، موضوع آخر دقيقة، لون التيشيرتات، الإخراج، لحن الأغنية الرنانة، الكلمات، وطبعا creative team خلف الفكرة متميز جدًا.. كله رائع.. شوية (تحفيل) إيه المشكلة يعني خللي روحكم رياضية».

وطرحت إحدى شركات الاتصالات الراعية للنادي الأهلي إعلانًا خلال الساعات الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تحذفه من جميع منصاتها؛ بسبب مشاهد أثارت غضب مشجعي نادي الزمالك.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الشركة بسبب إعلان الشركة المسيء للأبيض.

من جانبها، أكدت الشركة احترامها وتقديرها لجميع جماهير الرياضة المصرية، وأن ذلك التفسير لا يعبر عن مقصد الشركة أو الغرض من الحملة الإعلامية.