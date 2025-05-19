بوتين يعيد إحياء مسابقة موسيقية من العصر السوفيتي كرد على منع روسيا من المشاركة في يوروفيجن

مع اختتام مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لهذا العام، بدأت روسيا في حشد الدعم لاطلاق مسابقة مضادة، وهي مسابقة "انترفيجن" للأغنية.

ومن المقرر أن تقام المسابقة الموسيقية، التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد استبعاد روسيا من المشاركة في "يوروفيجن"، في 20 سبتمبر في قاعة "لايف أرينا" في موسكو، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الروسي اليوم الاثنين.

وتسع القاعة ما يصل إلى 11 ألف متفرج.

وتم استبعاد روسيا من مسابقة "يوروفيجن" بسبب حرب أوكرانيا. ومع ذلك، نظرا لأن المسابقة لها العديد من المعجبين في روسيا، أمر بوتين بإحياء مسابقة "انترفيجن" التي ترجع إلى العصر السوفيتي، وكانت تقام خلال الحرب الباردة.

وأكد التلفزيون الرسمي مشاركة المغني القومي المتطرف ياروسلاف درونوف، المعروف باسمه الفني شامان.

وقال شامان، وهو مؤيد قوي لبوتين ومدافع عن حرب أوكرانيا: "من الصعب أن أكون الأول، لكنني لست خجولا أيضا".

وأفادت تقارير مؤخرا أن أكثر من 20 دولة أكدت مشاركتها، ومن بينها الصين والهند ودول من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وأقيمت مسابقة "يوروفيجن" لهذا العام في مدينة بازل السويسرية في عطلة نهاية الأسبوع ، واحتلت النمسا المركز الأول.