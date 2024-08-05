إندونيسيا تؤكد دعم ميزانية العام المقبل لأولويات الرئيس المنتخب

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني أندراواتي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة، اليوم الاثنين، إن ميزانية العام المالي المقبل مصممة لتتوافق مع أولويات الرئيس المنتخب برابو سوبيانتو، بما في ذلك تقديم وجبات غذائية مجاينة للتلاميذ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن برابوو سوبيانتو، وهو جنرال إندونيسي سابق شكك خصومه في سجله الخاص بحقوق الإنسان، فاز في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا التي أجريت في فبراير الماضي وأعلنت نتائجها في في مارس الماضي.

وتعهد سوبيانتو (72 عاما) الذي يشغل منصب وزير الدفاع وهو زوج ابنة الديكتاتور الراحل سوهارتو، بتعزيز اقتصاد إندونيسيا وزيادة قوتها العسكرية.

وقبل أسبوعين نشرت وزارة المالية مسودة ميزانية العام المقبل التي أظهرت زيادة كبيرة في مخصصات وزارة الدفاع لتبلغ 9ر155 تريليون روبية (6ر9 مليار دولار)، حيث أشارت إلى تخصيص 27ر79 تريليون روبية لدعم الإدارة في الجيش الإندونيسي و49ر65 تريليون لتحديث المعدات والبنية التحتية العسكرية.

ومن المقرر تنصيب وزير الدفاع الحالي والرئيس المنتخب برابوو رئيسا للبلاد يوم 20 أكتوبر المقبل.