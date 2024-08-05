أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الجيش عزز قواته بعدة وحدات في مناطق شمال الضفة الغربية وغور الأردن.

وأضافت أن الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على مناطق إسرائيلية، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مسئولين أمنيين قولهم إن وحدات الاحتياط في جميع أنحاء إسرائيل وخاصة بالشمال في حالة تأهب قصوى، مضيفين: "أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة".

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، أفادت "الجزيرة" بأن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمال شرق جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عناصر من المقاومة فجّرت عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية في محيط قبر يوسف شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة بلدات بالضفة، هي: النبي إلياس شرق قلقيلية، وحزما شمال شرق القدس المحتلة، وسلوان بالقدس المحتلة.