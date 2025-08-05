السودان: 2345 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع بينها 21 وفاة‎

معظم الإصابات من منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، وفق وزارة الصحة السودانية.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل ألفين و345 إصابة جديدة بالكوليرا بينها 21 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 96 ألفا و681 منذ أغسطس 2024.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل ألفين و345 إصابة بينها 21 حالة وفاة خلال أسبوع واحد، مشيرة إلى أن معظم الإصابات من منطقة "طويلة" بولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 96 ألف و681 إصابة، بينها ألفين و408 حالات وفاة، في كل الولايات (18 ولاية)، وفق البيان.

والأحد، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من تعرض أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر متزايد من العنف والجوع والمرض، وسط تفشي مرض الكوليرا في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وتتزامن الكوارث الصحية بالبلاد هذه الأيام مع المعاناة جراء استمرار حرب متواصلة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش و"قوات الدعم السريع" خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.