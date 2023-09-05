وزير الخارجية البحريني يبحث مع أبو الغيط التعاون بين المملكة والجامعة العربية

=اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اليوم الثلاثاء، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مع الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط، بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة ورئيس مكتب الأمين العام، وخليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البحرين والجامعة العربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها الجامعة العربية لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق تطلعات قادة الدول العربية نحو مزيد من التعاون والتكامل العربي، وسبل تعزيز التعاون العربي بما يلبي مصالح الدول والشعوب العربية.

كما تم بحث الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لتطوير التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة والتكتلات الدولية، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة ودعم جهود المحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع؛ السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشئون وزارة الخارجية البحرينية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشئون العربية والأفريقية بالوزارة، والوفد المرافق لوزير الخارجية البحريني.