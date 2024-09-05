 المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص في هجوم بمسيرة على شاحنة قرب الحدود السورية العراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص في هجوم بمسيرة على شاحنة قرب الحدود السورية العراقية

د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:07 م

لقي 3 أشخاص، بينهم طفل، حتفهم في هجوم بمسيرة استهدف شاحنة قرب الحدود السورية العراقية مساء اليوم الخميس، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وقال المرصد، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا منذ عام 2011، ومقره لندن، إن عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران وطفلا لقوا حتفهم عندما استهدفت مسيرة مجهولة الشاحنة قرب مقر عسكري للميليشيات الموالية لإيران على مشارف مدينة البوكمال في شرق سوريا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن المنطقة التي أصيبت فيها الشاحنة تقع تحت سيطرة الميليشيات الموالية لإيران .

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطفل الذي لقي حتفه لم يكن داخل الشاحنة وقت الهجوم.


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