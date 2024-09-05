بريطانيا توقع أول معاهدة دولية للذكاء الاصطناعي

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انضمت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التوقيع على أول معاهدة دولية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، والتي تلزم الدول بحماية الجمهور من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" إن هذه هي أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن هذه التكنولوجيا، وقد وافقت عليها المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية (مجلس أوروبا).

وأضافت الوكالة أن المعاهدة ستطلب من الدول مراقبة تطور الذكاء الاصطناعي والتأكد من إدارة هذه التكنولوجيا وفقا لمعايير صارمة، وستتضمن أحكاما لحماية العامة وبياناتهم وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

وستلزم المعاهدة أيضا الدول باتخاذ تدابير ضد الحالات التي يتم فيها الكشف عن نماذج إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفور التصديق علي المعاهدة، سيتم تنفيذها في المملكة المتحدة ، مع تعزيز القوانين والإجراءات الحالية.

وقالت المستشارة ووزيرة العدل، شبانة محمود ، عن المعاهدة الجديدة: "يتميز الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحسين استجابة وفعالية الخدمات العامة بشكل جذري ، وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وأضافت: "ورغم ذلك، يتعين علينا ألا ندع الذكاء الاصطناعي يشكلنا – بل ينبغي أن نشكل نحن الذكاء الاصطناعي".