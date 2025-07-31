تغزو الأفلام الفلسطينية المهرجانات العالمية مؤخرًا، وتنتشر أفكار التأريخ والتوثيق وتصوير ما كان وما يجري، بالتزامن مع الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ جاء من بين أحدث هذه الأعمال التي تم الإعلان عنها فيلم "مع حسن في غزة".

كُشف بشكل حصري عن المقطع الدعائي الأول لفيلم "مع حسن في غزة"، قبل عرضه رسميًا في مهرجان لوكارنو، الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 16 أغسطس المقبل، وهو من إخراج كمال الجعفري.

وقال الجعفري: "مع حسن في غزة، رحلةٌ بريةٌ عبر غزة، من شمالها إلى جنوبها، برفقة حسن، الرجل الذي استضافني"، وفقًا للموقع الرسمي لمهرجان لوكارنو.

وأضاف: "زرتُ غزة قبل أربعة وعشرين عامًا، هذا أول فيلم لي، عثرتُ مؤخرًا على ثلاثة أشرطة MiniDV صوّرتها في غزة عام 2000، ذكّرني هذا الاكتشاف برحلة قمتُ بها إلى غزة بحثًا عن زميل سجن سابق التقيتُ به عام 1989، لم أجده، كانت تلك أول مرة أشاهد فيها هذا الفيلم، الذي طواه النسيان لأربعة وعشرين عامًا، والذي أصبح الآن وثيقةً لحياةٍ ومكانٍ لم يعد موجودًا، في هذه الرحلة، وجدتُ نفسي، وأوثّق الحياة في قطاع غزة من خلال هذه الأشرطة."

فيما تنتقل كاميرا هذا الفيلم، عبر شوارع غزة ومناظرها الطبيعية، في ذلك الوقت، تلتقط لحظات عابرة من الحياة اليومية، وشظايا من واقع تغيّر بشكل لا رجعة فيه.

ويُحوّل فيلم "مع حسن في غزة" هذه اللقطات المنسية إلى تأمل سينمائي في الذاكرة والفقدان ومرور الزمن، مُصوّرًا غزة من الماضي، وحياة قد لا تُرى أبدًا، بعد ما حدث في القطاع المنكوب.

وأُنتج الفيلم من قبل المخرج من خلال شركته كمال الجعفري للإنتاج، بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، ومؤسسة Cnap – Image/Mouvement، ومؤسسة Gwaertler، ومعهد كولومبيا للأفكار والخيال، ومنحة Chrysalis التابعة لمهرجان مدينة الإعلام السينمائي، وAtelier 105 – Light Cone.

يذكر أن كمال الجعفري مخرج سينمائي وفنان فلسطيني، عُرضت أفلامه في مهرجانات ومتاحف كبرى، منها لوكارنو، لندن، فيينا، وبينالي ساو باولو الخامس والثلاثون.

وحاز على جوائز مرموقة من مهرجان مارسيليا السينمائي الدولي، مهرجان بيسارو السينمائي، ومهرجان رؤى الواقع في عام 2024.

ودرس الجعفري في مدرسة ذا نيو سكول ومهرجان برلين السينمائي الدولي، وحصل على زمالة من مركز دراسات السينما، معهد رادكليف بجامعة هارفارد، ومن معهد الأفكار والخيال بجامعة كولومبيا.

ومن الأفلام الفلسطينية التي سوف تُعرض في مهرجانات عالمية قريبًا، فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، المرشحة مرتين لجائزة الأوسكار، وسوف يظهر لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي، المقرر انعقاده في الفترة من 27 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2025.