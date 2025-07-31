الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسئولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما القانونية، بما في ذلك من خلال المبادرة ودعم الإجراءات في المنظمات الدولية التي تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338».

وذكرت أن «المنظمة والسلطة الفلسطينية اتخذتا إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية، (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)».

وادعت أنهما «تواصلان دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصة في الكتب المدرسية)، ودفع الرواتب للإرهابيين (الأسرى) الفلسطينيين وعائلاتهم».

وتتضمن العقوبات منع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، ومسئولي السلطة الفلسطينية، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: «من مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نفرض العقوبات ونحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض احتمالات السلام».