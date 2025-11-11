العراق: مقتل عنصري أمن في إطلاق نار أمام مكتب مرشح للانتخابات بكركوك

لقي عنصران من الشرطة العراقية حتفهما، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين للانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، وفق بيان للداخلية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن "اثنين من أبطال شرطة النجدة في محافظة كركوك/250 كم شمالي بغداد/ ارتقيا شهيدين أثناء أدائهما الواجب في حماية المواطنين وحفظ الأمن. فجر اليوم أثناء مشاجرة أمام أحد المقار التابع لاحد المرشحين في محافظة كركوك وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين".

وأوضحت الوزارة أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة مواطنين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.