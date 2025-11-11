الحوثيون يعلنون في رسالة لحماس وقف الهجمات على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر

وجه الحوثيون في اليمن رسالة إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس) تشير إلى إيقاف هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر، وسط وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

وقدمت الرسالة، التي تم نشرها مساء أمس الاثنين، أوضح إشارة حتى الآن على وقف هجمات الحوثيين.

وجاء في الرسالة أن الحوثيين يتابعون التطورات عن كثب، وأنهم سوف يعودون إلى عملياتهم في عمق "الكيان الصهيوني" إذا استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة، إلى جانب فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.

ورغم هذه الرسالة، لم يصدر عن الحوثيين أي إعلان رسمي يؤكد وقف حملتهم في المنطقة.

واكتسب الحوثيون شهرة دولية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس بهجماتهم على السفن وإسرائيل، والتي قالوا إنها تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف القتال.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، لم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن أي هجمات جديدة.

وأسفرت هجمات الحوثيين على السفن عن مقتل تسعة بحارة، على الأقل، وإغراق أربع سفن، كما زعزعت حركة الملاحة في البحر الأحمر، الذي كانت تمر عبره بضائع تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار سنويا قبل الحرب.

واستهدف آخر هجوم للحوثيين سفينة الشحن "مينرفاجراخت" التي ترفع العلم الهولندي في 29 سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة آخر.

ومن ناحية أخرى، صعد الحوثيون مؤخرا تهديداتهم ضد السعودية، واحتجزوا عشرات العاملين لدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، زاعمين دون دليل أنهم جواسيس، وهو أمر نفته الأمم المتحدة وجهات أخرى بشدة.