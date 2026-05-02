زيلينسكي: رصدنا نشاطا غير معتاد على حدودنا مع روسيا البيضاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن أوكرانيا رصدت "نشاطاً غير معتاد" على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء.

جاء ذلك بعدما حث مينسك في الأسابيع القليلة الماضية على عدم التورط أكثر في الحرب التي تشنها روسيا، وفق شبكة العربية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إلى الأمة: "بالأمس، كان هناك نشاط غير معتاد إلى حد ما على الحدود الأوكرانية مع روسيا البيضاء - من جانب روسيا البيضاء".

وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ونبقي كل شيء تحت السيطرة، وسنرد إذا لزم الأمر".

ولم يعلق سلاح الجو وحرس الحدود الأوكرانيان على الأمر.