مدريد: احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، السبت أن احتجاز إسرائيل الناشط الإسباني سيف أبو كشك فيما كان على متن "أسطول الصمود العالمي" من أجل غزة، "غير قانوني"، داعيا إلى إطلاق سراحه "فورا".

وقال ألباريس متحدثا لإذاعة "راكل" الكاتالونية "إننا نواجه اعتقالا غير قانوني في المياه الدولية، خارج نطاق أي صلاحية للسلطات الإسرائيلية، وبالتالي يجب إطلاق سراح سيف أبو كشك على الفور ليتمكن من العودة إلى إسبانيا"، بحسب وكالة فرانس برس.

ويوم الخميس، تعرّض حوالي 175 ناشطاً - كانوا على متن 22 قارباً مُحمّلاً بالمساعدات - للحصار قرب جزيرة كريت.

وباستثناء ناشطين اثنين، أُطلق في اليونان سراح كل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات إسرائيلية في المياه الدولية حيث اعترضت طريق أسطولهم المتجّه إلى غزة.

وعلى جزيرة كريت، نزل كل الناشطين المعتقلين باستثناء اثنين أُحضرا إلى إسرائيل "للمساءلة"، وفقا للحكومة الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن أحدهما ويدعى سيف أبو كشك، كان مشتبهًا في انضمامه لما سمته «تنظيمًا إرهابيًّا»، بينما الآخر ويدعى ثياغو أفيلا، وادعت أنه مشتبه في ضلوعه في نشاط غير قانوني.