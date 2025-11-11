 رئيس الحكومة العراقية: الانتخابات التشريعية عرس انتخابي تاريخي - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:24 ص القاهرة
رئيس الحكومة العراقية: الانتخابات التشريعية عرس انتخابي تاريخي

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 10:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 10:13 ص

وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الثلاثاء، بأنها "عرس انتخابي".

وقال في إيجاز صحفي بعد الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في حي الكرادة ببغداد: "نبارك للشعب العراقي هذا العرس الانتخابي واليوم التاريخي في مسيرة الانتقال السلمي للسلطة".

وأضاف أن "الشعب العراقي يقرر مصيره والتداول السلمي في هذه الممارسة الديمقراطية حيث يختار المواطن ممثليه في البرلمان العراقي".

كما ذكر أن هذه الانتخابات تقام في ظل أجواء أمنة ومستقرة ونزيهة وهو التزام حكومي، كما أشار إلى وجود مراقبين دوليين لهذا "الحدث التأريخي".


