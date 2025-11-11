أحمد الشرع يدعو مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص بسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، مجتمع الأعمال الأمريكي إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية في بلاده، وبناء شراكات قوية ومستدامة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مأدبة عشاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت الوكالة أن الشرع تبادل وأعضاء الغرفة الحديث عن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد خلال كلمته على "أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لفتح آفاق شراكات قوية ومستدامة والاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة التي توفرها سوريا لمستثمريها المحليين والدوليين".

ويأتي اللقاء في إطار زيارة وصفت بـ"التاريخية"، يجريها الرئيس السوري إلى واشنطن، شملت لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وليل السبت/ الأحد، وصل الشرع واشنطن، قادما من البرازيل، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية التمهيدية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.