أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف عدد من المباني في جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار نشاط ليلي لقوات اللواء 769 في جنوب لبنان، تم تدمير عدد من المباني زعم أنها التي استخدمت كبنى تحتية تابعة لحزب الله.

وأضاف أنه خلال ساعات الليلة الماضية (الاثنين)، دمّرت قوات اللواء 769 عدة مبان استخدمت كبنى تحتية في قرية حولا بجنوب لبنان.

وأشار إلى أنه خلال نشاط آخر جرى الشهر الماضي في المنطقة ذاتها كشفت القوات وسائل قتالية وعبوات ناسفة قديمة كانت مخزّنة داخل تلك المباني وتم احباط مفعولها، وفق زعمه.

وتابع أدرعي: «وجود هذه البنى الارهابية يشكّل خرقًا للاتفاق بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على أراضي إسرائيل».

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق ما سمي وقف الأعمال العدائية مع لبنان، وهو اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، وأوقف حربًا شرسة بين إسرائيل وحزب الله كان الحزب الله اللبناني قد انخرط فيها إسنادًا لقطاع غزة.

كما تتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.



