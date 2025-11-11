السياسي التونسي عبدالحميد الجلاصي يبدأ إضرابا عن الطعام بالسجن

• المعتقل على ذمة قضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق بيان مقتضب نشرته زوجته منية إبراهيم على فيسبوك.

دخل السياسي التونسي عبد الحميد الجلاصي، المعتقل على ذمة قضية "التآمر على أمن الدولة"، في إضراب عن الطعام داخل السجن، بحسب بيان صادر عن عائلته.

ونشرت زوجة الجلاصي، منية إبراهيم، عضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، البيان المقتضب على منصة "فيسبوك" الأمريكية، الاثنين.

وقالت إن "المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي يلتحق بإضراب الجوع"، مضيفة أن الإضراب "دفاعا على كرامة وطن وكرامة إنسان".

والجلاصي (65 عاما) مهندس كيمياء، قيادي سابق في حركة النهضة، وقد سجن لأكثر من 16 عاما في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ( 1987-2011)، بسبب نشاطه السياسي قبل أن يستقيل من الحركة في مارس 2020.

وفي 19 أبريل الماضي، صدر بحقه حكم بالسجن 13 عاما، في القضية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".

وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما جرى توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووُجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على تلك الأحكام.

وتؤكد السلطات التونسية أن جميع المتهمين يحاكمون على خلفية تهم جنائية وفق القانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين"،

وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

والجمعة، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، أن الأخير بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع القيادي ب"جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك.

ودخل بن مبارك المعتقل في سجن بلي بولاية نابل في 29 أكتوبر الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بقضية "التآمر على أمن الدولة".