 الرئيس السوري يعقد جلسة حوارية مع كبار محرري واشنطن بوست في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بالسوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السوري يعقد جلسة حوارية مع كبار محرري واشنطن بوست في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية

وكالة الأناضول
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 10:27 ص

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، جلسة حوارية مع كبار محرري صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

جاء ذلك مقر إقامته في واشنطن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الوكالة أن الشرع "عقد جلسة مع كبار المحررين في صحيفة الواشنطن بوست، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ولم تذكر سانا أي تفاصيل حول محاور اللقاء، والذي يأتي في إطار زيارة وصفت بـ"التاريخية"، يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وليل السبت/ الأحد، وصل الشرع واشنطن، قادما من البرازيل، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية التمهيدية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك