الرئيس السوري يعقد جلسة حوارية مع كبار محرري واشنطن بوست في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، جلسة حوارية مع كبار محرري صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

جاء ذلك مقر إقامته في واشنطن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الوكالة أن الشرع "عقد جلسة مع كبار المحررين في صحيفة الواشنطن بوست، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ولم تذكر سانا أي تفاصيل حول محاور اللقاء، والذي يأتي في إطار زيارة وصفت بـ"التاريخية"، يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وليل السبت/ الأحد، وصل الشرع واشنطن، قادما من البرازيل، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية التمهيدية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.