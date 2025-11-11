اليابان تقلد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة - الوشاح الأكبر

في حفل كبير بمقر إقامة السفير الياباني، ضم حشداً من الدبلوماسيين فضلا عن أفراد العائلة، تقلد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر مساء اليوم الموافق 11 الجاري، وهو الوسام الذي قرر إمبراطور اليابان منحه لأبو الغيط، نظير إسهاماته المقدرة في تعزيز علاقات التعاون بين مصر واليابان، وذلك خلال توليه مهام منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وكذلك لإسهاماته في الارتقاء بعلاقات التعاون العربية اليابانية وإطلاق الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري، وذلك خلال توليه مهام منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية.

وذكر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، ألقى كلمة خلال الاحتفال أعرب خلالها عن خالص شكره وامتنانه إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، وكذلك حكومة اليابان الموقرة على منحه وسام الشمس المشرقة الذي لا يعتبره تكريماً لشخصه فحسب، بل هو أيضاً تقدير لمسيرته خلال العقود الماضية.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط، أكد في كلمته على أن اليابان تعد نموذجاً مهماً وملهماً في تحقيق التحديث الشامل مع الحفاظ على الثقة في القدرة الوطنية الذاتية والاعتزاز الكامل بالثقافة المحلية، موضحاً أن تحقيق النهضة الشاملة يقتضي انفتاحاً وليس تخلياً عن التقاليد والثقافة الوطنية.

وأوضح أبو الغيط، أن التجربة اليابانية مازالت ملهمة إلى الآن بكل أوجهها وسماتها الفريدة، مشيراً إلى حرصه - منذ توليه مهام منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية - على تعزيز التعاون العربي الياباني من خلال عقد الحوار السياسي بين الجانبين، ولافتاً إلى زيارته الهامة إلى طوكيو عام 2024 والتي مثلت فرصة رائعة للاطلاع على التقدم المذهل الذي حققته اليابان في شتى مناحي الحياة، وذلك من دون أن تفقد روحها الاستثنائية.

الجدير بالذكر أن تاريخ وسام الشمس المشرقة يعود للإمبراطور «ميجي» عام 1875، حيث يمنح لمن قاموا بإنجازات بارزة في مجال العلاقات الدولية، وتقوم الحكومة اليابانية بإهدائه باسم الإمبراطور الياباني.