الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:04 ص القاهرة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويدنسون باحاته

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 10:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 10:44 ص

قتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أمَّنت الاقتحام.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة من باب المغاربة على شكل مجموعات وفي فترتين صباحية ومسائية، منفذين جولات استفزازية وطقوس تلمودية في المنطقة الشرية منه، وفق وكالة سند.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين لـ "الأقصى"، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وشهد أكتوبر الماضي تصعيدًا واضحًا وممنهجًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، ووثقت محافظة القدس اقتحام 10822 مستوطنًا لباحات الأقصى، إلى جانب 8704 آخرين تحت غطاء "السياحة".

