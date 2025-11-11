ترامب يتعهد بإنجاح سوريا: أعتبر أحمد الشرع قائدا قويا

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا، وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتوجت هذه الزيارة عاما مفصليا للشرع بعد وصوله إلى الحكم عقب الإطاحة ببشار الأسد، بحسب وكالة رويترز للأنباء، مشيرة إلى أن الضغط من أجل رفع أكثر العقوبات الأمريكية صرامة بشكل كامل كان من بين الأهداف الرئيسية للشرع خلال زيارته واشنطن.

وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تمديد تعليق على قانون عقوبات قيصر لمدة 180 يوما، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس الأمريكي.

واستقبل ترامب الشرع في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن رفع العقوبات عنه.

ووصل الشرع إلى البيت الأبيض دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات القادة الأجانب. ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحفيون، بدلا من الباب الرئيسي للجناح الغربي حيث كانت تنتظره الكاميرات.

وقال ترامب، للصحفيين، إنه يعتبر الشرع "قائدا قويا" وعبر عن ثقته فيه، مضيفًا: "سنبذل قصارى جهدنا لإنجاح سوريا"، ومشيرا إلى ماضي الشرع المثير للجدل قائلا: "كلنا مررنا بماض صعب".

من جانبه، أوضح الشرع أن سوريا تُعتبر الآن حليفا جيوسياسيا لواشنطن، وليست تهديدا.

ووعدت وزارة الخزانة الأمريكية "بمواصلة تخفيف العقوبات"، وأعلنت عن قرار جديد يحل محل إعفائها الصادر في 23 مايو بشأن فرض قانون قيصر لعام 2019، الذي فرض عقوبات واسعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الأسد. ويمدد القرار على ما يبدو الإعفاء 180 يوما أخرى.