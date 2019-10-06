علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة الري عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، قائلًا: "في كل الأحوال إثيوبيا كانت بتبني السد بتاعها".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا قد تعرضت لاضطربات عقب محاولة اغتيال الرئيس مبارك، معقبًا: "حصلت كوراث في العلاقة، لحد ما قرروا يبنوا السد".

وأردف: "أنا بس عايز حضراتكم تفهموا، الموضوع مش محلول، ولازم تقفوا ورا بلدكم في الموقف اللي إحنا فيه ده، وتبقى عارف إنك عندك مشكلة، متاخدوش الموضوع ببساطة، وفيه مفاوضات صعبة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد صرح بأن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.