 إبراهيم عيسى عن الحرب الروسية الأوكرانية: المدافع لن تصمت الآن - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى عن الحرب الروسية الأوكرانية: المدافع لن تصمت الآن

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:43 م

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحرب الروسية الأوكرانية تشتعل وتيرتها بين حين وآخر، ولها الكثير من التداعيات على مستوى العالم.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن هناك أخبارا تصدم وتتضخم، وأن المعلومات تؤكد أن العالم أمام حرب طويلة وليس من المتوقع أن تصمت المدافع الآن.

وأشار إلى أنه ليس من المتوقع أن يعلن طرفٌ من الطرفين (سواء روسيا أو أوكرانيا) انتصاره في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن هناك تغيرات متسارعة في الحرب، بين تقدم روسي تارة ثم سيطرة أوكرانية على مناطق كانت قد خضعت لسيطرة موسكو.

ونوه بأن الاستفتاء الذي أيد ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا احتفت به موسكو واعتبرته إرادة شعبية، بينما تعامل معه العالم بأنه إرادة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.

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