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إسرائيل تنفذ هجوما جويا للمرة الأولى على طرابلس بشمال لبنان

قال مصدر أمني لبناني، إن إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال لبنان في ساعة مبكرة من صباح السبت، وذلك بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا ومحاولات أخرى من القوات الإسرائيلية للتوغل بريا في جنوب لبنان.

وأضاف المصدر أن الغارة الإسرائيلية أودت بحياة مسئول في حركة حماس الفلسطينية وزوجته وطفليه، في مخيم للاجئين الفلسطينيين في طرابلس، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس إن الغارة قتلت قيادياً في الجناح العسكري للحركة.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على الضربة الجوية على طرابلس.

وصباح اليوم السبت، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، سلسلة من الغارات الإسرائيلية.

ووقعت مواجهات بين مقاتلي "حزب الله"، والجيش الإسرائيلي في منطقة العديسة.

واستقبل مطار بيروت، السبت، مساعدات إنسانية ودولية وأممية.