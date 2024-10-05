جيش الاحتلال يعترف بإصابة 38 جنديا إسرائيليا في 24 ساعة

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اعترف جيش الاحتلال، اليوم السبت، بإصابة 38 من جنوده خلال 24 ساعة، وسط اشتباكات مستمرة مع حزب الله اللبناني.

وأفادت مصادر إسرائيلية بهبوط مروحية إجلاء عسكرية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من لبنان في البحر بالقرب من ميناء حيفا.

وأفاد موقع "واللا" بسماع دوي انفجارات في حيفا عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

من جهته، قال جيش الاحتلال إنه رصد صاروخين في منطقة حيفا، لافتا إلى اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.

كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جيش الاحتلال قوله إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار انطلقت من لبنان فوق بلدة آدميت الشمالية.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي الأمر، مضيفا أن سلاح الجو أسقط طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان في منطقة آدميت بالجليل الغربي.