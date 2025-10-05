خبير أمريكي: الولايات المتحدة لن ترسل صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا أبدا

اعتبر المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن أن صواريخ "توماهوك" الأمريكية لن تظهر في أوكرانيا أبدا، على الرغم من التكهنات الحالية حول الأمر.



وقال ماكغفرن لقناة Judging Freedom على منصة "يوتيوب": "لن تصل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا أبدا. كما لا تملك الولايات المتحدة هذه الصواريخ في مخازنها، ولست متأكدا من وجود أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية والتي يمكن لواشنطن إرسالها إلى أوكرانيا".

وأضاف الخبير أن أوكرانيا لا تملك المتخصصين القادرين على تشغيل هذه الصواريخ، والولايات المتحدة أعلنت عن إمكانية تزويد كييف بها فقط لإرضاء "أصدقائها الأوروبيين".

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في وقت سابق لشبكة "فوكس نيوز" أن إدارة دونالد ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، ولكنه وضع مسؤولية اتخاذ القرار النهائي على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بدوره، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي إلى أن إرسال استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن. مؤكدا أن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ لن يغير الوضع في ساحة المعركة.