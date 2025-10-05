مقتل 20 شخصا بينهم أطفال جراء انهيارات أرضية هائلة في الهند

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم، بينهم عدد من الأطفال، وأصيب العشرات، جراء انهيارات أرضية هائلة تسببت بها أمطار غزيرة متواصلة اجتاحت تلال ميريك ودارجيلنج في ولاية غرب البنغال الهندية، اليوم الأحد، ما أدى إلى جرف منازل وقطع الطرق وعزل قرى وترك مئات السياح عالقين، وفق ما أفاد مسئولون.

ووفقا لما نقلته وكالة برس تراست أوف إنديا عن تقارير مجمّعة من قوة الاستجابة الوطنية للكوارث والإدارة المحلية، فقد سُجلت وفيات في عدة مناطق بينها سارسالي وجاسبيرجاون وميريك باستي ودار جاون ونجركاتا ومنطقة بحيرة ميريك.

وتقطعت السبل بمئات السياح الذين قصدوا تلال دارجيلنج لقضاء عطلة دورجا بوجا والاحتفالات التي تليها، حيث باغتتهم الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار. وكان العديد منهم، وبينهم عائلات ومجموعات من كالكوتا ومناطق أخرى في البنغال، يزورون وجهات سياحية شهيرة مثل ميريك وجوم وليبتشاجاجات عندما ضربت الأمطار المنطقة منذ أمس السبت.

وأعلنت رئيسة وزراء الولاية، ماماتا بانيرجي، تقديم تعويضات للضحايا من دون تحديد قيمتها أو عدد القتلى، مضيفة أنها ستزور شمال البنغال في السادس من أكتوبر لتقييم الوضع.

كما أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه لذوي الضحايا، مؤكدا أن الوضع في دارجيلنج والمناطق المحيطة يخضع لمتابعة عن كثب.