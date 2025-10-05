أوقفت قاضية اتحادية أمريكية مؤقتا نشر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرس الوطني في بورتلاند، بولاية أوريجون.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيميرجوت الأمر يوم السبت في انتظار المزيد من المرافعات في الدعوى. ويقول المدعون إن النشر من شأنه أن ينتهك الدستور الأمريكي بالإضافة إلى قانون اتحادي يحظر بشكل عام استخدام الجيش لإنفاذ القوانين المحلية.

وكتبت إيميرجوت أن القضية تنطوي على تقاطع ثلاثة مبادئ ديمقراطية أساسية: "العلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات، وبين الجيش وإنفاذ القانون المحلي، وتوازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة".

وقالت القاضية إنه بشكل عام يسمح للرئيس "بمستوى كبير من الاحترام" لفرض السيطرة الاتحادية على قوات الحرس الوطني في المواقف التي لا تستطيع فيها قوات إنفاذ القانون العادية تنفيذ قوانين الولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن هذا لم يكن هو الحال في بورتلاند.

وكتبت القاضية أن المدعين تمكنوا من إثبات أن المظاهرات في منشأة الهجرة في بورتلاند لم تكن عنيفة أو تخريبية بشكل كبير في الأيام أو الأسابيع التي سبقت أمر الرئيس، وأن "الاحتجاجات بشكل عام كانت صغيرة وخالية من الأحداث الهامة".

وأضافت "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".