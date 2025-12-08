وزير الخارجية التركي يهنئ الشعب السوري بعيد التحرير

هنّأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشعبَ السوري بالذكرى السنوية الأولى لـ"عيد التحرير" الذي يصادف 8 ديسمبر.

وقال فيدان في تدوينة نشرها، الاثنين، على منصة "إن سوسيال" التركية، إن آلام السوريين خلال نضالهم من أجل الحرية، وموقفهم المشرف في مواجهة مختلف أشكال القمع، لم تُنسَ يوما.

وأضاف: "نحمل في قلوبنا ذكرى من فقدناهم في تلك الأيام الحالكة، وذكرى إخوتنا الذين استشهدوا. على مدى 14 عاما أوقد الشعب السوري نورا يحفظ كرامة الإنسان في وجه ظلمات الظلم، وكان علينا كتركيا أن نساعد في ألا ينطفئ هذا النور، وأن نتقاسم بيتنا وخبزنا عند الحاجة".

وأعرب فيدان عن فخره في مساندة الشعب السوري بهذا النضال المشرف.

وتابع: "حين ننظر إلى الوراء نرى أننا وقفنا في الجانب الصحيح من التاريخ، ونشعر بفخر الوقوف مع المظلوم وصاحب الحق".

واستطرد: "صمت المدن المدمرة وخسائر الحرب ودموع المهجّرين ليست قدرا لهذه الجغرافيا.

الحكومة السورية شرعت بالفعل في خوض نضال جديد يستحق التقدير لتضميد جراح سنوات الدمار بسرعة. وبإرادة الشعب السوري الذي يناضل بعزم من أجل مستقبله، أؤمن من كل قلبي بأن أياما أجمل بكثير تنتظر إخوتنا السوريين".

وشدد فيدان على أن تركيا، في هذه الأيام التي تُعاد فيها عملية بناء سوريا، ما تزال تقف إلى جانب أشقائها.

وأردف: "أستحضر بكل إجلال أولئك الذين صمدوا في وجه الظلم، والذين دفعوا أثمانا باهظة دفاعاً عن أرضهم، ومن شُرِّدوا من بيوتهم وفقدوا أحبّتهم. رحم الله شهداءنا جميعا، معروفِي الأسماء ومجهوليها، وأسأل الله أن يعيد للشام الشريف سكينتها وسلامها".

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).