ألمانيا تستعد لعاصفة بحر الشمال بعد أضرار ناجمة عن رياح وأمطار غزيرة

شهدت مناطق عدة في ألمانيا رياحا قوية وأمطارا غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى اقتلاع أشجار ووقوع حوادث مرورية، فيما تستعد البلاد لعاصفة متوقعة قادمة من ساحل بحر الشمال.

وكانت ولايتا بادن-فورتمبرج (جنوب غرب ألمانيا) وهيسن (غرب ألمانيا)من أكثر المناطق تضررا بالاضطرابات الجوية. وفي منطقة الغابة السوداء أُصيب شخصان عندما سقطت شجرة على سيارتهما. ومع ذلك، وصفت خدمات الطوارئ الأضرار بأنها محدودة نسبيا.

وحذرت السلطات من طقس غير مواتٍ في شمال ألمانيا خلال اليوم الأحد، مع مستويات مياه مرتفعة متوقعة على طول أنهار إلبه وفيسر وإمز، بحسب الوكالة الاتحادية للملاحة البحرية والهيدروجرافيا.

ومن المحتمل أن تشهد مناطق ساحلية، من بينها جزيرتا هيلجولاند وسيلت ومدينة هوسوم، مدا أعلى من المعدل الطبيعي بما يصل إلى مترين، وسط استمرار اضطرابات خدمات العبارات البحرية.