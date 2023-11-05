مسئولون: بلينكن ناقش إنشاء ممر مساعدات بحري لغزة في قبرص

قال مسئولون في قبرص إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن توقف لفترة وجيزة في بلادهم، اليوم الأحد، حيث ناقش اقتراحا قبرصيا لإنشاء ممر مساعدات بحري لقطاع غزة الفلسطيني.

وتوقف بلينكن دون إعلان مسبق في مطار لارنكا بينما كان يتجه إلى تركيا ضمن جولة بالمنطقة. والتقى بلينكن على متن طائرته بالرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس لتيمبيوتيس في بيان إن الاجتماع تناول التطورات الجارية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اقتراح قبرص بخصوص إنشاء ممر بحري أحادي الاتجاه لإرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى المدنيين في غزة بشكل مستمر.

وتجري قبرص محادثات مع الدول المجاورة لها في الشرق الأوسط وشركائها في الاتحاد الأوروبي لإنشاء الممر الذي لن يُستخدم سوى لإرسال المساعدات الإنسانية. وقبرص هي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط.

وقال كريستودوليدس في وقت سابق من يوم الأحد إن العمل لا يزال جاريا بغية التوصل إلى طريقة لتسليم المساعدات.

وأضاف للصحفيين "لا يمكن للسفن أن تقترب من المنطقة البحرية قبالة غزة، لذا فإننا نتحدث مع الأمم المتحدة التي ستتولى أمر هذه المساعدات وليس حماس".