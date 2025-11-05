إصابة 30 شخصًا إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص بكفر الشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 30 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بين سيارة نقل كبيرة وسيارة ميكروباص بمدخل قرية البنائين في قرية برج البرلس بكفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص بمدخل قرية البنائين في برج البرلس بكفر الشيخ على الطريق الدولي الساحلي، وانتقلت 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 30 شخصا بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي ومستشفى بلطيم، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتبين أن معظم الإصابات بين جروح بسيطة وجلطات بالجسم والراس.

وأصدر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تعليمات إلى القائمين على مديرية الصحة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين حتى خروجهم من المستشفى.