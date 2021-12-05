لميس الحديدي عن مسابقة «الفرصة»: أخبار سعيدة خلال ساعات

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قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه تم غلق باب التقديم لبرنامج "الفرصة في كلمة أخيرة"، لكنها في ذات الوقت أعلنت عن ما وصفته بأنه أخبار سعيدة لكافة المتقدمين.

تابعت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON": "استعدوا خلال ساعات لجنة تقييم المشروعات ستختار المشروعات التي ستحضر أمام لجنة التحكيم الأولية.

شددت الإعلامي على أنها فخورة بكل المتقدمين لبرنامج "الفرصة" خاصةً وأن هناك متقدمين من محافظات تمثل كافة ربوع مصر، من المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان وكل محافظات الصعيد وشمال وجنوب بحري والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء.

أضافت الحديدي: أن الكثير من الشباب لديهم أحلام لتغيير الواقع، وسوف يتم دعم أحلامهم في برنامج الفرصة.