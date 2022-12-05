حسين فهمي ويسرا ولبلبة يشاهدون النسخة المرممة من «خلي بالك من زوزو» بمهرجان البحر الأحمر

شهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم عرض، النسخة المرممة لفيلم "خلي بالك من زوزو"، احتفالا بمرور 50 سنة على إنتاج الفيلم الذي أخرجه حسن الإمام، وشارك في بطولته سعاد حسني وتحية كاريوكا وسمير غانم، بالإضافة إلى حسين فهمي الذي حرص على أن يشاهد فيلمه مع الجمهور السعودي في الهواء الطلق، على شاطىء مدينة جدة، وذلك بحضور يسرا ولبلبة وإيناس الدغيدي، وكذلك محمد التركي رئيس مهرجان البحر الأحمر، وأنطوان خليفة مدير البرامج العربية بالمهرجان.

الفيلم الذي أنتج عام 1972، طرح فيه المؤلف صلاح جاهين قصة الطالبة زينب أو كما يلقبها الجميع بـ "زوزو"؛ الفتاة التي تعيش حالة صراع نفسي بين ماتحبه وبين مايفرضه عليها مجتمعها المحافظ، فهي ابنة الراقصة نعيمة المقيمة في شارع محمد علي، التي لا تستطيع أن تعبر عن حبّها للغناء والرقص الذي يعتبر أمرا مشينًا في مجتمعها، تقودها الأقدار لتتعرف على شاب من الطبقة الغنية لتعيش معه قصة حب.

ومن المقرر غدا عرض "غرام في الكرنك" إخراج علي رضا، الذي تولى المهرجان أيضا عملية ترميمه، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الراقصين الشباب الذين يكافحون للنجاح في خضم معاناتهم ونقص مواردهم المادية لتقديم أول أعمالهم على مسرح معبد الكرنك بالأقصر، وذلك بالتوازي مع قصة أمينة الراقصة الرئيسية بالفرقة الاستعراضية والتي تسوقها الأقدار لتجمعها قصة حب معقدة مع صلاح مدير الفرقة مما يزيد الأوضاع سوءًا.

الفيلم أنتج قبل أكثر من خمسين سنة، تحديدًا في عام 1967م وهو من سيناريو وحوار، محمد عثمان وقصة الملحن علي رضا، وبطولة كل من فريدة فهمي ومحمود رضا وعبدالمنعم إبراهيم.