كوريا الجنوبية تعلن تدريب 500 ألف مسيرة محاربة لمواجهة الجارة الشمالية

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستعمل سريعا على ​توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية ‌التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب نصف مليون "مسيرة محاربة" ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير ​المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة.

ويخطط ​الجيش أيضا لإنتاج 110 آلاف طائرة مسيرة بحلول ⁠عام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش ​والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، بهدف جعل المسيرات ​عنصرا تقليديا لكل جندي.



وقال وزير الدفاع آن كيو-بيك في مؤتمر صحفي "يجب ألا تظل الطائرات المسيرة معدات يستخدمها عدد ​محدود من الوحدات، بل يتعين أن تصبح أداة ​قتالية عامة".

وأشار آن إلى أن سول ستعتمد على مكونات ‌محلية ⁠الصنع بنسبة 100 بالمئة بدلا من اللجوء للمكونات الصينية في تصنيع هذه الأنظمة، وأرجع ذلك لمخاوف أمنية.

وتكثف الكوريتان جهودهما لبناء قدرات في مجال الطائرات ​المسيرة مع ​استخلاص الدروس ⁠المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث كانت تلك الأنظمة غير ​المأهولة عاملا غير قواعد اللعبة في ​ساحة المعركة.

وقال ⁠آن "الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة المنتشرة بأعداد كبيرة تغير بشكل جذري طبيعة الحرب"، محذرا من أن كوريا ⁠الشمالية ​تعمل أيضا على تطوير أنظمة ​غير مأهولة مما يزيد من التهديدات التي قد تتعرض لها المنشآت ​العسكرية والمدنية في الجنوب.