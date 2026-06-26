سياسيون من التحالف المسيحي في ألمانيا يرفضون التعاون مع حزب اليسار

أعرب عدد من السياسيين المنتمين إلى التحالف المسيحي الألماني عن رفضهم التعاون مع حزب اليسار.

وقال الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينيمان، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "يتجه حزب اليسار نحو مزيد من التطرف بوتيرة مذهلة. وأصبح لدى الحزب حاليا مشكلة متجذرة تتعلق بمعاداة السامية، فيما تمجد منظمته الشبابية ديكتاتوريين مثل ستالين... من يشكك بهذه الصرامة في الركائز الأساسية لنظامنا الديمقراطي لا يمكن أن يكون شريكا للحزب المسيحي الديمقراطي".

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، شتيفان ماير، في تصريحات لنفس الصحيفة إنه لا يمكن أن يكون هناك أي تعاون مع حزب اليسار، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات، وأضاف: "حزب اليسار ليس شريكا محتملا للتعاون مع الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، بل هو أقرب إلى أن يكون محل مراقبة من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)".

وقال وزير داخلية ولاية هيسن المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، رومان بوزيك، تعليقا على تصريح رئيس حزب اليسار المنتخب حديثا، لويجي بانتيسانو، بشأن الفاشية، إن هذا التصريح "تجاوز كل الحدود"، مضيفا أن التطرف اليساري ليس أفضل بأية حال من التطرف اليميني، وقال: "وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تعاون لا مع حزب البديل من أجل ألمانيا ولا مع حزب اليسار".

كما وجه وزير الدولة للثقافة، فولفرام فايمر، وهو مستقل حزبيا، انتقادات حادة إلى حزب اليسار، وقال: "عندما يشوه رئيسه الجديد سمعة التيار الديمقراطي الوسطي في البلاد ويصفه بالفاشية، فإن الحزب يتخلى عن نزاهته الديمقراطية"، مضيفا أن الحزب يرعى أيضا معاداة السامية بشكل علني وبصورة لا تطاق، وقال: "حزب اليسار المنحدر من حزب الوحدة الاشتراكي الألماني يقيم الآن بنفسه جدار عزل خاصا به".

ومن المقرر إجراء انتخابات في ولايتي سكسونيا-أنهالت وميكلنبورج-فوربومرن في سبتمبر/أيلول المقبل. ونظرا لتزايد شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، قد ينشأ في كلتا الولايتين وضع تضطر فيه جميع الأحزاب الأخرى إلى التعاون فيما بينها لتشكيل حكومة، بما في ذلك الحزب المسيحي الديمقراطي مع حزب اليسار. إلا أن الحزب المسيحي الديمقراطي استبعد خلال مؤتمر عام للحزب أي تعاون يشبه الائتلاف الحكومي مع حزب اليسار. وفي ولايتي تورينجن وسكسونيا، اللتين تحكمهما حكومات يقودها الحزب المسيحي الديمقراطي من دون أغلبية برلمانية خاصة بها، تجرى مشاورات مع حزب اليسار من دون أن يكون جزءا من الحكومة.

وكان بانتيسانو قد وجه انتقادات حادة إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، وقال: "في النهاية، لا يوجد حاليا أي فرق بين الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتهج سياسة فاشية، وحزب البديل من أجل ألمانيا، أو الفاشيين أنفسهم". واعتذر بانتيسانو لاحقا عن تصريحاته، واصفا إياها بأنها جاءت بصياغة مختزلة.