المفوضية الأوروبية تقترح تشديد إجراءات دخول الأوكرانيين في سن التجنيد

اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد قواعد دخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للرجال الأوكرانيين الهاربين من الحرب الروسية الأوكرانية الذين لا يحملون تصاريح مغادرة من السلطات الأوكرانية.

وقال مفوض شئون الهجرة بالاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، للصحفيين، اليوم الجمعة: "إن اقتراحنا ينص على أنه لا يتعين منح الحماية المؤقتة للأشخاص الوافدين حديثا، الذين لا يُسمح لهم بمغادرة أوكرانيا بسبب التزاماتهم العسكرية بموجب القانون الأوكراني".

وأضاف برونر: "هذا ما طلبته أوكرانيا منا"، مشيرا إلى أن الخطط "تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الدفاعية المتطورة لأوكرانيا".

يشار إلى أن اللاجئين الأوكرانيين يشملهم ما يعرف بـ"توجيه الحماية المؤقتة" من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يمنحهم الحق المؤقت في البقاء في التكتل دون الحاجة إلى إجراءات لجوء فردية.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي حاليا 4.4 مليون أوكراني، طبقا للمفوضية الأوروبية.