كوريا الجنوبية تسعى لإدخال طائرات مسيرة انقضاضية بعيدة المدى للاستخدام القتالي

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-بيك اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية ستسعى لإدخال نظام طائرات مسيرة انقضاضية بعيدة المدى للاستخدام القتالي، وذلك لتعزيز أنظمة أسلحتها غير المأهولة وسط بيئة حرب متغيرة.

وتهدف هذه الخطة إلى تسريع الجهود لنشر الذخائر المتسكعة ذاتية التدمير بعيدة المدى كجزء من سياسة البلاد الأوسع نطاقا بشأن الطائرات المسيرة ومكافحة الطائرات المسيرة للتكيف مع التغيرات في ساحة المعركة حيث أصبح استخدام الطائرات المسيرة عاملا مؤثرا بشكل متزايد، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرات المسيرة الانقضاضية ستكون النسخة الكورية من نظام "لوكاس" الأمريكي، أو نظام الهجوم القتالي غير المأهول منخفض التكلفة.

ومن المعروف أن نظام "لوكاس" تم وضعه عن طريق الهندسة العكسية من طائرات "شاهد-136" المسيرة الإيرانية، وهي سلاح رئيسي استخدم في الصراع الأخير في الشرق الأوسط.