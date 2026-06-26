مرور 8 سفن كورية جنوبية عبر مضيق هرمز

نجحت 8 سفن كورية جنوبية في المرور من مضيق هرمز، بعدما كانت عالقة هناك بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن 8 سفن تديرها شركات شحن كورية جنوبية خرجت من مضيق هرمز وتبحر بشكل طبيعي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وصرحت بأن هذه السفن تحمل على متنها 37 بحارا كوريين جنوبيين، ومن بينها هناك سفينة واحدة تتجه إلى كوريا الجنوبية.

وبهذا، خرجت 21 سفينة كورية من أصل 26 سفينة كانت عالقة في نهاية فبراير عند إغلاق مضيق هرمز، لينخفض السفن الكورية العالقة فيه إلى 5 سفن، بما يشمل سفينة "إتش إم إم نامو" قيد الإصلاح في دبي بالإمارات العربية المتحدة بعد تعرضها لهجوم في مطلع مايو الماضي.

وبلغ عدد البحارة الكوريين العالقين في المضيق 47 بحارا، من بينهم 30 على متن سفن ترفع أعلاما أجنبية.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر في المضيق إذ أفادت تقارير أجنبية بأن سفينة شحن تعرضت لهجوم من مقذوف مجهول الهوية أثناء عبور المضيق قرب ساحل عمان في يوم 25 يونيو (بالتوقيت المحلي).

وقررت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعليق تنفيذ خطتها مؤقتا لإجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز بعد الهجوم.