 مرور 8 سفن كورية جنوبية عبر مضيق هرمز - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2026 12:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟


النتـائـج تصويت

مرور 8 سفن كورية جنوبية عبر مضيق هرمز

سول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2026 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2026 - 11:11 ص

نجحت 8 سفن كورية جنوبية في المرور من مضيق هرمز، بعدما كانت عالقة هناك بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن 8 سفن تديرها شركات شحن كورية جنوبية خرجت من مضيق هرمز وتبحر بشكل طبيعي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وصرحت بأن هذه السفن تحمل على متنها 37 بحارا كوريين جنوبيين، ومن بينها هناك سفينة واحدة تتجه إلى كوريا الجنوبية.

وبهذا، خرجت 21 سفينة كورية من أصل 26 سفينة كانت عالقة في نهاية فبراير عند إغلاق مضيق هرمز، لينخفض السفن الكورية العالقة فيه إلى 5 سفن، بما يشمل سفينة "إتش إم إم نامو" قيد الإصلاح في دبي بالإمارات العربية المتحدة بعد تعرضها لهجوم في مطلع مايو الماضي.

وبلغ عدد البحارة الكوريين العالقين في المضيق 47 بحارا، من بينهم 30 على متن سفن ترفع أعلاما أجنبية.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر في المضيق إذ أفادت تقارير أجنبية بأن سفينة شحن تعرضت لهجوم من مقذوف مجهول الهوية أثناء عبور المضيق قرب ساحل عمان في يوم 25 يونيو (بالتوقيت المحلي).

وقررت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعليق تنفيذ خطتها مؤقتا لإجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز بعد الهجوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك