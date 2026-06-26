بلومبرج: استمرار حركة عبور السفن في هرمز رغم هجوم على سفينة حاويات

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء باستمرار حركة الملاحة البحرية في الاتجاهين عبر مضيق هرمز، اليوم الجمعة، رغم أن هجوما استهدف سفينة حاويات أثناء عبورها الممر الاستراتيجي دفع شركة واحدة على الأقل مقرها آسيا إلى إعادة تقييم خطط الإبحار والخروج من المنطقة.

وتُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلتين محملتين بالكامل تواصلان مغادرة الخليج العربي، فيما تبحر أربع ناقلات نفط خام عملاقة فارغة باتجاه الخليج على طول الساحل العُماني، عبر المسار الجنوبي الذي تديره سلطنة عُمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك عقب الهجوم الذي استهدف سفينة "إيفر لفلي"، أمس الخميس، وهو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق تهدئة مؤقت بين واشنطن وطهران، ما دفع بعض مالكي السفن وقباطنتها إلى التريث أو تقليص المخاطر، بحسب مصادر في قطاع الشحن فضّلت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت شركة إيفرجرين مارين التايوانية، اليوم الجمعة، إن سفينة تابعة لها اصطدمت بجسم مجهول في مضيق هرمز، لكنها غادرت بسلام.

وأوضحت الشركة أن المحرك الرئيسي وأجهزة الملاحة تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات تتعلق بصلاحية السفينة للإبحار؛ وقد غادرت السفينة مضيق هرمز بأمان.