إيران: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون تنسيق معنا



قال نائب وزير ‌الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز ⁠دون التنسيق مع إيران، وحذر من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد.

وردت تلك التصريحات على موقع "إكس"، ‌اليوم ⁠الجمعة، وتأتي بعد أن خصصت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة ⁠البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مسارات مؤقتة ⁠لعبور المضيق، وفقا لوكالة رويترز.

من جانبها، أكدت وكالة "بلومبرج" للأنباء استمرار حركة الملاحة البحرية في الاتجاهين عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن هجوما استهدف سفينة حاويات في أثناء عبورها الممر الاستراتيجي دفع شركة واحدة على الأقل مقرها آسيا إلى إعادة تقييم خطط الإبحار والخروج من المنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين محملتين بالكامل تواصلان مغادرة الخليج العربي، فيما تبحر أربع ناقلات نفط خام عملاقة فارغة باتجاه الخليج على طول الساحل العُماني، عبر المسار الجنوبي الذي تديره سلطنة عُمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

كما أوضحت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية أن 8 سفن تديرها شركات شحن كورية جنوبية خرجت من مضيق هرمز وتبحر بشكل طبيعي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويأتي ذلك عقب الهجوم الذي استهدف سفينة "إيفر لفلي"، أمس الخميس، وهو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق تهدئة مؤقت بين واشنطن وطهران، ما دفع بعض مالكي السفن وقباطنتها إلى التريث أو تقليص المخاطر، بحسب مصادر في قطاع الشحن تحدثت لبلومبرج، وفضّلت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت شركة إيفرجرين مارين التايوانية، إن سفينة تابعة لها اصطدمت بجسم مجهول في مضيق هرمز، لكنها غادرت بسلام.

وأوضحت الشركة أن المحرك الرئيسي وأجهزة الملاحة تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات تتعلق بصلاحية السفينة للإبحار؛ وقد غادرت السفينة مضيق هرمز بأمان.

وعلقت المنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء نحو 11 ألف بحّار عالقين في مضيق هرمز بعد تعرض السفينة للهجوم.