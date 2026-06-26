ألمانيا ترسل مساعدات وفرق إنقاذ إلى فنزويلا بعد الزلزال

انطلقت أول طائرة تقل فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية من ألمانيا إلى منطقة الكوارث في فنزويلا؛ عقب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة عدد كبير من الأشخاص.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، بأن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيه 400 إم" أقلعت من قاعدة فونشتورف الجوية بولاية سكسونيا السفلى.

وتحمل الطائرة، إلى جانب جنود من الجيش الألماني، عناصر من هيئة الإغاثة الفنية الألمانية (تي إتش دبليو)، إضافة إلى أطنان من المعدات والتجهيزات.

وكان فريق الإغاثة قد تجمع مساء أمس الخميس في مدينة كولونيا.

ومن المقرر أن يتوجه اليوم، إجمالا، 48 فردا من عناصر الهيئة إلى فنزويلا للمشاركة في انتشال أشخاص من المباني المدمرة، بينهم أربعة من مدربي كلاب الإنقاذ، يرافق كل واحد منهم كلب إنقاذ.

ومن المقرر أيضا أن تقلع في وقت لاحق اليوم طائرة أخرى على الأقل تحمل أفرادا ومساعدات، مثل أجهزة تنقية المياه، وأسرّة ميدانية، وخيام، ومولدات كهربائية.

وقال أحد مسئولي تحميل الشحنات ضمن طاقم طائرات النقل: "جميع المواد تعود إلى هيئة الإغاثة الفنية أو منظمات إغاثية أخرى، ولا ننقل أي معدات تابعة للجيش الألماني".

ومن المقرر كذلك إقلاع طائرة ثالثة يمكن استخدامها في نقل المرضى لأغراض طبية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت طائرة نقل عسكرية رابعة ستتوجه إلى منطقة الأزمة، التي تبعد نحو 8200 كيلو متر.

ووفقا لسلاح الجو الألماني، ستتوقف الطائرات أولا في جزيرة كوراساو، قبل أن تواصل رحلتها إلى أحد المطارات في فنزويلا. وكان من المقرر أن تقلع الطائرة الأولى في الساعة العاشرة صباحا، إلا أن إقلاعها تأخر.

وكان زلزالان قويان بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة قد ضربا شمال ووسط فنزويلا أول أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بفارق زمني بلغ 39 ثانية فقط.

وكانت الأضرار الأشد في مدينة لا جوايرا، التي تضم المطار الدولي وأهم ميناء بحري في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

ووفقا للحكومة الفنزويلية، أسفرت الكارثة، بحسب الحصيلة الأولية، عن وفاة ما لا يقل عن 235 شخصا، فيما أصيب آلاف آخرون، ولا يزال عدد كبير في عداد المفقودين.