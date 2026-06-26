رئيسة فنزويلا: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزالين إلى 589

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد، إلى 589 وفاة، إضافة إلى إصابة 2980 شخصا.

وأدلت الرئيسة المؤقتة بالإعلان وسط مسئولين حكوميين وعسكريين، فيما رحبت بوصول فرق الإنقاذ من مختلف أنحاء العالم.

وقالت رودريجيز: "سننقذ الأشخاص المحاصرين.. نحن نعمل بلا كلل لإنجاز هذه المهمة".

وأضافت أن ولاية لا جوايرا كانت الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 2ر7 و5ر7 درجة، مساء أمس الأول الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم فرض إجراءات عسكرية في الولاية حيث تبحث الفرق عن ناجين وتوزع الغذاء والماء.