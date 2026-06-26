أستراليا تعتزم تشديد القوانين التي تمنع الأطفال من الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن الحكومة تعتزم تشديد القوانين التي تمنع الأطفال دون الـ16 عاما من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المراقبون اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي في رد فعل من الحكومة على وجود دليل على أن الحظر لمنع الأطفال الصغار من فتح حسابات على منصات تشمل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب فشل منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر 2025.

وكانت أستراليا أول دولة في العالم تمرر قانونا يحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، ثم حذت دول أخرى حذوها منذ ذلك الحين.

وقال ألبانيز أمام البرلمان أمس الخميس، إن حكومته تدرس خيارات لتشديد المنع.

وأضاف ألبانيز: "نعمل في هذا الأمر بوصفه أولوية لأن هذا شيء لم تضطر الأجيال الأخرى للتعامل معه ولهذا السبب هو أمر معقد".

وأوضح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية اليوم الجمعة إن الحكومة تتساءل "هل القوانين قوية قدر المستطاع؟ وهل مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان جرانت لديها كل الصلاحيات المطلوبة؟".

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي خططا لمنع الأطفال دون الـ16 عاما من الوصول إلى مجموعة من المنصات الإلكترونية لحمايتهم من المحتوى الضار والتعرض المفرط للشاشات.

وطبقت كندا والبرازيل وإندونيسيا قانونا، أو أعلنت قيودا مستندة إلى العمر أو متطلبات، على وصول الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من مكتب إنمان جرانت اليوم الجمعة التعليق على دقة هذا التقرير ولكنه لم يرد على الفور.