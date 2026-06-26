 حماس: مشاوراتنا متواصلة مع الوسطاء وسنزور القاهرة قريبا - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2026 6:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟


النتـائـج تصويت

حماس: مشاوراتنا متواصلة مع الوسطاء وسنزور القاهرة قريبا

الاناضول
الاناضول
غزة/ الأناضول
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2026 - 4:30 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2026 - 4:30 م

قال متحدث حركة "حماس" حازم قاسم، الجمعة، إن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف قاسم، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، أن وفدا من الفصائل والحركة سيزور القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لتسليم الرد حول المقاربات الجديدة.

وأشار إلى أن "الاتصالات والحوارات مستمرة بين الفصائل وحماس والوسطاء: مصر وقطر وتركيا، للوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار، أي ما تبقى من المرحلة الأولى ووضع آليات (لتنفيذ) المرحلة الثانية".

وتابع: "قد نكون بصدد زيارة قريبة لوفد من حماس والفصائل إلى القاهرة، خلال الأيام القليلة القادمة، للرد على المقاربات الجديدة (المطروحة)".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك