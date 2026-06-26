عون يثمن تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره

ثمن الرئيس اللبناني جوزف عون، في بيان اليوم الجمعة، تأكيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية الحفاظ على أمن لبنان، ونوه بموقفهم الداعم للبنان وشعبه.

ونوه رئيس لبنان إلى "ما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، والذي يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بدول المجلس".

وثمن عون "تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يلبّي تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة وعادلة".

وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره "لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، انسجاما مع الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والقرارات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية في هذا الصدد".

كما أعرب الرئيس عون "عن بالغ الامتنان لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيًا وتنمويا، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني".

وأكد أن "لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة".

يذكر أنه عقد أمس اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد خلاله الوزراء مجددا التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ورحبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، كما رحّبوا بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة.