 طهران تصدر تحذيرا بعد رصد طائرة إسرائيلية تقترب من إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طهران تصدر تحذيرا بعد رصد طائرة إسرائيلية تقترب من إيران

طهران (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2026 - 3:18 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2026 - 3:18 م

أصدرت القيادة العسكرية الإيرانية، تحذيرا بشأن ما قالت إنها طائرة عسكرية إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من الجمهورية الإسلامية، طبقا لبيان نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت القيادة العسكرية إنها تعتبر أن الطائرة، التي تقترب من إيران "تهديدا" ولم يتسن التحقق من المعلومات في بادئ الأمر.

وأضاف البيان أن إيران "تحتفظ بالحق في الرد على تلك الإجراءات" إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من كبح جماح إسرائيل. ولم يتضح مكان وجود الطائرة الإسرائيلية تحديدا.

يشار إلى أن أمريكا وإيران تخوضان مفاوضات فنية بشأن اتفاق سلام دائم، في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير الماضي.

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